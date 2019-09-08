صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ ‏قراراً يقتضي بتعيين :علوش بن فارس السبيعي. ‏محافظاً لمحافظة ⁧‫الدوادمي‬⁩ .

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