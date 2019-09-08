17 وزيرا بالحكومة الانتقالية بالسودان يؤدون اليمين الدستورية

الخرطوم - سبوتنيك. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن "وزراء الحكومة الانتقالية أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، ورئيس الوزراء، ورئيس القضاء السوداني".

وأوضح مراسل "سبوتنيك"، قائلا:

إن 17 وزيرا أدوا اليمين الدستورية، وهناك وزارتا البنية التحتية والنقل والثروة الحيوانية والسمكية لم يتم تعيينهما بعد، بينما لم يؤدي وزير العدل تواجده خارج البلاد".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس الماضي، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

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وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأكد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.