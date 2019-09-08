السجون الإسرائيلية تعلن وفاة أسير فلسطيني "مريض"

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رام الله - سبوتنيك. وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان، وفاة السايح، وأكدت أن الوفاة "ناتجة عن مرض عضال فتك بحياته".
ومن جانبها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان: "توفي بسام السايح، الذي كان يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يتجاوز 80 بالمئة، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى".
© Sputnik . Issam Al-Rimawi
وبحسب هيئة شؤون الأسرة والمعتقلين، فإنه "بوفاة الأسير بسام السايح يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ العام 1967، إلى 221 شهيدا".
وفي السياق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن "نحو 700 أسير يعانون أوضاعا صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرا بحاجة لمتابعة طبية حثيثة، علما بأن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، تم إغلاق ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم".
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