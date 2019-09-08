إصابات في حريق بمطار القاهرة الدولي

ووفقا لما نشره موقع "مصراوي"، قالت مصادر بمطار القاهرة للصحفيين، إن الحريق تسبب في إصابة 6 أفراد بالاختناق. وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى مصر للطيران، بينما تم علاج خمسة بسيارات إسعاف المطار. وأوضحت المصادر أنه تم الدفع بثلاث سيارات حماية مدنية إلى موقع الحريق لإخماده.

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