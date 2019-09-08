‎العاهل الأردني يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء...صور

وحسب بيان للديوان الملكي، فقد استقبل الملك عبد الله بقصر بسام بالعاصمة عمان كلا من سفير دولة قطر الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني وسفير المملكة المغربية خالد الناصري، وسفير جمهورية كازاخستان حيدر بيك توماتوف، وسفيرة الجمهورية الفرنسية فيرونيك فولان –عنيني، وسفير جمهورية الهند أنور حليم، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثو دوسيو، وسفير حمهورية تشيلي رودريغو إسبينوسا أغيري، وسفيرة الجمهورية الهيلينية(اليونان) ليفثريا غالاثياناكي، والسفير غير المقيم لجمهورية بيلاوسيا، يوري سلوكا.

ووفقا للبيان، فقد حضر مراسم تقبل أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

هذا وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة كل من الملك الباني الحسين بن طلال، و الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، والملك طلال بن عبدالله.