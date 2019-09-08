دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متصفح فايرفوكس سيوفر تشفير لنطاقات الاتصال بالمواقع بإلإعدادت الإفتراضية

ستوفر شركة موزيلا قريباً إعدادت خصوصية أعلى في متصفحها فايرفوكس، حيث ستتمثل الترقية هذه المرة في تشفير أسماء نطاق الاتصال بالمواقع عبر شبكة الويب “DNS”.

بحيث سيتم تزويد المتصفح بعملية تشفير هذه النطاقات وإخفاء وهوياتها بواسطة بروتوكل الاتصال الآمن عبر شبكة الويب “HTTPS”، وذلك بتمكين هذه الخاصية في الإعدادت الإقتراضية للمتصفح.

لتصبح بذلك عمليات البحث ووصول المستخدم للمواقع الإلكترونية أكثر أماناً مع تقليل واضح لاحتمالية وقوعه ضحية لعمليات القرصنة المنبية على اعتراض نطاقات الاتصال هذه.

لكن لن تكون جميع طلبات الاتصال بمواقع الويب مبينة على استخدام التشفير عبر HTTPS، بل ستقوم موزيلا بأخذ الإعدادت المخصصة المبني عليها طلب الاتصال في فايرفوكس بعين الاعتبار، على سبيل المثال مثل الإعدادت المخصصة للمراقبة الأبوية أو تلك الخاصة بسلك الأعمال والشركات.

كما قالت موزيلا أن هذه الميزة ستتبع خيارات المستخدم وتعطيه الحرية في التحكم بتفعيلها أو إيقافها، منوهةً إلى أن الميزة قد تأخذ مزيداً من الوقت لتصبح متوفرة بشكل موسع، وذلك بعد اختبار جميع التبعيات المبنية عليها ومدى فعاليتها وسلبياتها أيضاً في توفير بيئة آمنة للمستخدم.

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المصدر

Mozilla

التدوينة متصفح فايرفوكس سيوفر تشفير لنطاقات الإتصال بالمواقع بإعدادته الإفتراضية ظهرت أولاً على عالم التقنية.