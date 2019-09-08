شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسير فلسطينى مريض بالسرطان فى سجون الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، استشهاد الأسير المريض بالسرطان بسام السايح من محافظة نابلس، اليوم الأحد، واعتقلت قوات الاحتلال السايح (47 عاما) عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وسرطان الدم منذ عام 2013.

يذكر أن نحو 700 أسير يعانون أوضاعا صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علما بأن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوى الأحكام العالية، أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.