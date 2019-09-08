شركة "Fitbit" الأمريكية تكشف عن الجيل الثاني من ساعة "Versa" الذكية

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة "Fitbit" الأمريكية عن الجيل الثاني من ساعة "Versa" الذكية بمميزات وتحسينات، مقارنة بالجيل السابق وتصميم أفضل وشاشة أكبر.
ووفقا لموقع "Tech radar" التقني، فإن ساعة "Versa 2" تأتي بشاشة من نوع "AMOLED" وبحجم أكبر من النسخة السابقة.
وقدمت الشركة الساعة ببطارية مطورة وأداء أفضل، إذ تملك القدرة على العمل 5 أيام بدلا من 4 في النسخة السابقة.
وتدعم الساعة المساعد الشخصي "أليكسا Alexa"، لكن الساعة لن تقوم بالرد الصوتي على المستخدم، وبدلا من ذلك ستقوم بالرد من خلال نص يظهر على الشاشة.
ومن شأن المساعد أن يقوم بمهام مختلفة في الساعة، مثل البحث عن معلومات مطلوبة ذو التحكم ببعض الأجهزة الذكية.
الجيل الثاني من الساعة سيأتي بميزة الدفع من خلال الساعة بشكل مباشر، وذلك عبر تطبيق "Fitbit Pay".
وتضم الساعة تقنية جديدة تراقب حالة المستخدم الصحية أثناء النوم، مثل قياس ضربات القلب.
من المقرر أن تطرح ساعة "Fitbit Versa 2" في الأسواق بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول الجاري بسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.