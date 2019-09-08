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مقتل وإصابة مجندين بقصف لجماعة أنصار الله على تجمعات للجيش السعودي

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن "أنصار الله استهدفت بـ 6 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدد من قذائف المدفعية، تجمعات للجيش السعودي شرق جبل الدود".

© Photo / CC0 Creative Commons

وأكدت أن القصف الصاروخي والمدفعي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين.

وتقود  تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض  والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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