وزير الخارجية المصري إلى الخرطوم للقاء رئيسي "السيادي" و"الوزراء"

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© AP Photo / Hussein Malla
وأضافت الخارجية "من المُقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن السيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ "الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين".
ولفتت الخارجية إلى أن الزيارة تُمثل "فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
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