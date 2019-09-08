العاهل السعودي ورئيس كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، جلسة مباحثات رسمية، اليوم الأحد في جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"أن المباحثات تناولت استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ، كما تناولت الجلسة بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل الرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار. في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة في وقت سابق اليوم الأحد.

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وقد أجريت للرئيس واتارا مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

وبعد مصافحة مستقبليه، صحب العاهل السعودي الرئيس الحسن واتارا إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد أقام الملك سلمان بن عبد العزيز مأدبة غداء تكريماً لرئيس كوت ديفوار والوفد المرافق له.

وقد وصل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى جدة مساء السبت في زيارة رسمية للسعودية.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.