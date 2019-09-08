دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحالف بي بي سي وعدة مؤسسات إعلامية مع شركات التقنية لمحاربة الأخبار المضللة

بدأت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي ، تحالفًا مع شركات التقنية ومؤسسات إعلامية أخرى لمحاربة الأخبار المضللة والكاذبة.

قالت شبكة بي بي سي أنها شكلت تحالفًا مع كبرى شكات التقنية بما يشمل جوجل، تويتر، وفيس بوك، لمحاربة الأخبار المضللة والزائفة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية، ويضم هذا التحالف أيضًا عدة جهات لوسائل إعلامية لم تتحدث الشبكة عن اسمائها.

ويأتي توقيت هذا التحالف متوقعًا إلى حد ما خاصة وأن الانتخابات الأمريكية تقترب من الأبواب وتنتشر معها الكثير من الأخبار.

كانت شركات التقنية تقوم بجهد جبار للحدث من الأخبار المضللة والكاذبة على الشبكة لا سيما فيس بوك التي تقوم بحذف الكثير من الصفحات التي تكتشفها، وتويتر التي قامت بتغيير خصوصيتها مرارًا وحذفت مئات الحسابات أيضًا. لكن الآن بوجود مؤسسات إعلامية ضمن التحالف، فسيكون هناك دراية أكبر في التعرف على الأخبار المضللة وإيقافها قبل أن تنتشر حتى، وهو الهدف من التحالف.

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وتشمل النقاط التي سيكون عليها التحالف:

نظام تحذير أولي يقوم على إرسال تحذير للجميع عند اكتشاف خبرًا مضللًا على إحدى الشبكات.

تعليم الإعلام بحيث تخوض المؤسسات المشاركة حملات توعوية لدعم الأسس الإعلامية.

معلومات التصويت والتي تهدف إلى توفير معلومات للناخبين حول أماكن الاقتراع وكيفيتها.

التعليم التشاركي.

خطوة مهمة لزيادة مصداقية الشبكات الاجتماعية والحد من نشر الأخبار الكاذبة، لكن يبقى السؤال حول ماهية الأساس الذي ستقوم عليه!

المصدر:

بي بي سي

التدوينة تحالف بي بي سي وعدة مؤسسات إعلامية مع شركات التقنية لمحاربة الأخبار المضللة ظهرت أولاً على عالم التقنية.