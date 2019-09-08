شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فى أروقة وزارة الطاقة السعودية عقب تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد وزارة الطاقة فى المملكة العربية السعودية، قاطرة التنمية، فهى المسئولة عن الإدارة والتطوير واستغلال النفط والغاز والموارد المعدنية، وصدر أمرا ملكيا اليوم الأحد، بتولى رئاستها الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلفا للوزير خالد الفالح، ويعد الأمير عبد العزيز أحد أبرز الوجوه فى القطاع النفطى السعودى على مدى عقود.



الأمير عبد العزيز بن سلمان، انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية فى أواخر الثمانينات، وتدرج فى المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشئون الطاقة فى عام 2017، واكتسب الأمير عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة فى استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفى رسم سياساتها.

وفى السطور التالية نتعرف على وزارة الطاقة السعودية:

ـ عام 1935 أُنشئت مصلحة الأشغال العامة والمعادن، وكانت تتبع آنذاك وزارة المالية.

ـ عام 1952 تم تأسيس المديرية العامة لشئون البترول والمعادن وكانت تتبع وزارة المالية أيضا.

ـ عام 1960 تم تحويل المديرية إلى وزارة تحت مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية.

ـ عام 2016 تم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ـ 30 أغسطس 2019 صدر أمر ملكى بتغيير اسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة، وإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

***مهام الوزارة

​​ـ ​الإشراف والمتابعة لأعمال الشركات البترولية العامة فى المملكة .

ـ متابعة الدراسات والأبحاث المقدمة من الشركات العاملة لغرض تحليلها وتقييمها، والاستفادة منها فى تطوير الحقول المنجزة واكتشاف حقول جديدة.

ـ مراقبة إنتاج الزيت والغاز الطبيعى .

ـ تدقيق حسابات الشركات البترولية للتأكد من إيرادات الدولة ومصروفات الشركات.

Advertisements

ـ جمع وتحليل المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالبترول، فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار والعرض والطلب على البترول والطاقة البديلة محليا ودوليا.

ـ المساهمة فى إعداد الدراسات بالتعاون مع المنظمات والهيئات والندوات ذات العلاقة بقطاع البترول والطاقة البديلة.

ـ إعداد الخرائط الخاصة بالبترول والمعادن.

ـ القيام بأى مهام أخرى تُكلّف بها الوزارة فى مجال اختصاصها.​

ـ تمثيل الوزارة فى اللجان ذات العلاقة.

***الوزراء السابقين





المهندس عبدالله بن حمود الطريقى

​​​​​​​​​ـ أول وزير للبترول والثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 1960م لعام1961، حصل على شهادتى الثانوية العامة والجامعة من مصر، وضع مهام وزارة البترول والثروة المعدنية، شارك فى تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

أحمد زكى يمانى

شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ​​​​عام 1962م حتى 1986م، ​​​حصل على الشهادة الجامعية من مصر، ويعد أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

هشام بن محى الدين ناظر

شغل منصب وزير التخطيط، وزير البترول والثروة المعدنية فى السعودية، حتى 1995، وعين سفير السعودية فى القاهرة عام 2005

ويعد أول رئيس مجلس إدارة لشركة أرامكو السعودية.​​​

المهندس على بن إبراهيم النعيمى

تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية 1995 ،وقبلها تولى منصبى الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين فى شركة أرامكو السعودية لفترةٍ تزيد على عشر سنوات.

خالد بن عبد العزيز الفالح

وزير الطاقة السعودى السابق فى الفترة من 2016 وحتى 8 سبتمبر 2019، وقد كان قبل ذلك وزيراً للصحة من عام 2015 وحتى 2016، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية والرئيس التنفيذى السابق لشركة أرامكو السعودية.