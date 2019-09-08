شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدِّر تمورا بـ574 مليون ريال فى 6 شهور لـ 60 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإجمالي تمويل يتجاوز1.537 مليار ريال، وإنتاج يصل إلى نحو 789 طنا سنويًا، وعبر عدد من المصانع يبلغ 157 مصنعاً، وعمالة تبلغ 18588 عاملاً، يشهد سوق التمور في المملكة العربية السعودية انتعاشة غير مسبوقة.

وسجلت صادرات التمور السعودية ارتفاعا بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، بقيمة 574 مليون ريال، وذلك وفقًا لتقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية الذي أكد أن المملكة تصدّر التمور إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، من ضمنها دول الخليج العربي واليمن والأردن ولبنان وماليزيا وبريطانيا والهند.

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وأشار التقرير إلى السعي لزيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية، وقد أعدت تقارير تفصيلية متخصصة بقطاع التمور وتصديرها، حول أكثر الأسواق الواعدة في استيراد التمور والتي بلغت 23 دولة؛ وذلك نظراً إلى أهمية قطاع التمور والطلب العالمي المتزايد عليها، وكذلك ما تتمتع به من مميزات غذائية وصحية ودخولها في صناعات عدة.

من جهتها، قالت الهيئة العامة للإحصاء إن قيمة صادرات التمور بالمملكة تشهد نموًا مستمرًا ومتصاعدًا، حيث سجلت نمواً بنسبة 11.7% خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل قيمة الصادرات إلى 222.4 مليون ريال مقابل 199.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها عام 2017.