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ولى عهد أبوظبى يتلقى رسالة خطية من رئيس قرغيزستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة خطية من سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور بن محمد قرقاش، تسلم الرسالة خلال استقباله تشينجيز إشيمبيكوف سفير قرغيزستان لدى الدولة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون لدولي في أبوظبي.

كما استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وأهمية توطيدها في مختلف المجالات.

 

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