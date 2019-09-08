شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرض تقنيات وحلول الكترونية عسكرية بمعرض الدفاع والأمن الدولى بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC المملوكة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، عزمها المشاركة في فعاليات معرض الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2019)، الذي يعقد في أرض المعارض "إكسيل" بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة 10 إلى 13 سبتمبر الحالي.

وتتيح المشاركة في هذا المعرض الدولي الهام عرض محفظتها المتنوعة من منتجات وحلول الإلكترونيات العسكرية ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع C4ISR، الحرب الإلكترونية، إلكترونيات الطيران.

ويضم جناح الشركة، بالمعرض، أحدث حلولها للأمن السيبراني؛ ومنها: مركز العمليات الأمنية SOC، وإدارة المعلومات الأمنية، وعمليات SIEM، وتقنيات إدارة الأساطيل العسكري المتقدمة "مدار"، الأنظمة المضادة للطائرات الغير مؤهلة ونظام المراقبة الجوية AOS، كما ستسلط الضوء على قدراتها العالية في قطاعات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO، وصيانة إلكترونيات طائرات "تايفون".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج: "تمثل مشاركتنا في معرض الدفاع والأمن الدولي خطوة كبيرة إلى الأمام تعزز جهودنا للإسهام في مبادرات المملكة الرامية إلى بناء وتعزيز مقدراتها الدفاعية والصناعية العسكرية عبر النهوض بالصناعة المحلية".

وأوضح أن المشاركة تأتي في وقت نستعد فيه لمرحلة نمو جديدة، على إثر توقيع اتفاقية الاستحواذ من الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ونتطلع لعرض تقنياتنا وحلولنا المبتكرة عبر هذه المنصة العالمية المرموقة، وكلنا ثقة بأن ظهور شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC في معرض الدفاع والأمن الدولي سيشكّل نجاحاً رائعاً، حيث يشكل هذا الحدث فرصة متميزة لتعزيز علاقاتنا مع الشركات العالمية وصنًاع القرار.

وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري والأمني للمملكة، من خلال تطوير الصناعات العسكرية المحلية.