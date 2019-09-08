شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشئون الحرمين يدشن مشروع متحف معالم المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير شركة المتاحف الثقافية التجارية فواز بن عبدالله المحرج أمس، متحف معالم المسجد الحرام، وقاما بتوقيع اتفاقية تعاون بينهما فيما يخص المعارض الخاصة بالحرمين وعمارتهما. وجرى خلال التدشين مناقشة دور المعارض في إثراء الجانب المعرفي لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي وإبرازه. Advertisements يأتي ذلك ضمن اهتمامات رئاسة شئون الحرمين الشريفين في إثراء الثقافة المعرفية وتعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار وذلك بالمضي قدماً نحو إنشاء مشروع متحف معالم المسجد الحرام، الذي يبين عمارة البيت العتيق وإبراز معالمه، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، وستنفذه شركتان وطنيتان سعوديتان رائدتان في مجال المتاحف والاستثمارات بالتعاون مع مشروع جبل عمر للتطوير خلال الفترة المقبلة.

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