شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحتضن مؤتمرا عالميا حول "الابتكار واتجاهات التجديد فى المكتبات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غداً، الاثنين، مؤتمراً عالمياً بعنوان " الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات "، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، أكثر من 75 متحدثاً وخبيراً من دول مصر وباكستان وسنغافورة والكاميرون والإمارات والبحرين وعمان ولبنان والأردن والسودان والجزائر والمغرب وتونس، إضافة إلى أساتذة وباحثين متخصصين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية.
ويستعرض المتحدثون من خلال البحوث وأوراق العمل 6 محاور رئيسية تشتمل، تقنيات ما بعد 2018 ، والتحول في المكتبات، وتأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، والابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، والبرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع والحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات ومحور المكتبة والمجتمع من حيث العلاقة والحاجات المتطورة، إلى جانب أربع جلسات رئيسية حوارية تعقد لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار.
يأتي المؤتمر الذي يدشن به مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية أنشطته وبرامجه الثقافية، بمشاركة عددٍ من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحتضن مؤتمرا عالميا حول "الابتكار واتجاهات التجديد فى المكتبات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.