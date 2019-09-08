حزب ليبي: خروج المسماري في مؤتمر بأبوظبي دليل على التدخل الإماراتي

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365
اعتبر محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي (إسلامي) خروج المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مؤتمر صحفي بأبوظبي، دليلا "واضحا عن حجم التدخل الإماراتي في شؤون ليبيا".
جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، الأحد.
والسبت، أحمد المسماري، عقد المتحدث باسم قوات حفتر، الذي يقود القوات في شرق البلاد، مؤتمرا صحفيا من العاصمة الإمارتية أبوظبي.
وفي هذا السياق، قال صوان، إن "خروج المتحدث باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحفي من (العاصمة الإماراتية) أبوظبي، يسدل الستار أمام كل جدل حول تورط الإمارات في سفك دماء الليبيين، ودعم الجهات الخارجة عن الشرعية، المتمثلة في حكومة الوفاق، وفق قرارات مجلس الأمن".
واعتبر ذلك "تحدٍ سافر لمشاعر الليبيين، وخاصة الداعمين لمشروع حفتر الانقلابي، والذين غرر بهم الإعلام الكاذب تحت شعارات فارغة مثل الجيش الوطني، والحفاظ على السيادة الليبية، وهي محطة هامة ندعوهم فيها إلى مراجعة موقفهم من هذا المشروع الانقلابي والانحياز للوطن".
وأضاف "هذا الموقف الإماراتي ليُعبر بشكل صريح وواضح عن حجم التدخل في شؤون بلادنا، والانتهاك الصارخ لسيادة الدول، ويكشف بشكل علني استمرار أبوظبي في إطالة أمد النزاع، وتحدي قرارات المجتمع الدولي".
ودعا صوان، "المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وصريح من هذه التدخلات السلبية في شؤون بلادنا".
والسبت، استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، بشدة ما وصفه بـ"الموقف العدائي الأخير من الإمارات" على خلفية المؤتمر الصحفي ذاته للمسماري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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