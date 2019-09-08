الجبير يبحث مع غريفيث مستجدات الأزمة اليمنية

الرياض / الخليج 365
بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث "مستجدات الأزمة اليمنية".
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، استقبل الجبير في مدينة جدة (غربي المملكة)، اليوم، غريفيث الذي وصل في زيارة غير محددة المدة.
وتناول اللقاء "المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها".
كما ناقش الجانبان "سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وقبل أيام، سيطر انفصاليو الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.
وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ"الزائفة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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