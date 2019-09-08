وزير النفط العراقي: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أكد وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان، الأحد، ان العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج، مؤكدا انه سيتم المباشرة بالتخفيض في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك، في بيان للغضبان قبل مغادرته الى دولة الامارات العربية على رأس وفد لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن اوبك لمراقبة الانتاج الذي يعقد نهاية الاسبوع الحالي.

وذكر البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اجمالي انتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة اقل مما تم انتاجه خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى اضطراره لرفع الانتاج بسبب اشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".

Advertisements

وأضاف الغضبان ان "العراق سيبدأ بخفض الانتاج الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني عام 2018، اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر تشرين الاول القادم، حيث ستبدأ فعاليات صيانة المصافي بالإضافة الى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ وعليه سيترتب ايضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام".

وأشار الغضبان الى ان "هناك مباحثات جدية وصلت الى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول تنظيم الانتاج والتصدير في الاقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".

وأعرب عن أمله "التوصل الى سياسات وخطط موحدة يكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير بحيث يؤدي الى تعظيم الموارد المالية وهذا سوف يساعدنا بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما هو متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول "اوبك" وخارج "اوبك".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.