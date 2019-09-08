22 اقتحاما إسرائيليا للمسجد الأقصى في أغسطس

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

نفذت القوات الإسرائيلية أكثر من 22 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، لأكثر من 51 مرة، خلال أغسطس/آب الماضي، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان لها وصل الخليج 365 نسخة منه، الأحد، إن "الاحتلال زاد من وتيرة اعتدائه على المسجد الأقصى والقدس وأهلها، وبرزت ثلاثة أمور تستدعي الانتباه والحيطة والحذر".

وتمثلت تلك الأمور بحسب الوزارة، في اقتحام الأقصى يوم عيد الأضحى، والاعتداء على المصلين، وارتفاع الأصوات المطالبة بتغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى للسماح لليهود بالصلاة فيه بشكل فردي أو جماعي، في مكان مفتوح أو مكان مغلق، إضافة للمطالبة بزيادة مدة الاقتحامات.

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وبحسب التقرير، بلغ عدد اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى أكثر من 3 آلاف و600 مستوطن، عدا عن أكثر من خمس دعوات وجهتها جماعات يهودية لزيادة أعداد المقتحمين، ومطالبتها برفع يد الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى، وزيادة مدة الاقتحامات، ومن كل الأبواب وليس باب المغاربة فقط.

ووثقت وزارة الأوقاف، خلال أغسطس الماضي، منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لـ51 وقتا.

وأشارت إلى أن ذلك تزامن مع العديد من الممارسات والانتهاكات بحق الحرم، ومنع المصلين من دخوله خلال اقتحام المستوطنين له.

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