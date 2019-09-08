السعودية تمنع العقود الحكومية مع مكاتب الاستشارات الأجنبية

طارق خالد/الخليج 365
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بعدم تعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية، لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خيارات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.
وحسب صحيفتا عكاظ والوطن السعوديتين، الأحد، "ألزم الأمر السامي الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية".
ويأتي هذا القرار في ظل شكوى عامة، من اعتماد الجهات الحكومية على شركات الاستشارات الأجنبية بشكل رئيس في جميع أعمالها.
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