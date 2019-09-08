قال رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أنه ينبغي عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا، فيما أكد أنه لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لإنجاح العملية.
جاء ذلك، خلال لقاء له بوفد من حزب الشعوب الديمقراطي التركي، برئاسة سزائي تمللي، الرئيس المشترك للحزب، بأربيل اليوم الأحد.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن نيجيرفان بارزاني أكد على أن "الأوان أوان السلام وأن المسألة الكردية في تركيا ينبغي حلها بالطرق السلمية، لأن الحرب لا توفر أي حلول، كما يجب عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا".
وشدد بارزاني على أن "جهوده في سبيل إنجاح عملية السلام في تركيا ستستمر، ولن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية".
من جانبه، عبر وفد حزب الشعوب الديمقراطي عن رجائه له بالنجاح وعن شكره لمساعي نيجيرفان بارزاني السابقة والحالية في سبيل تحقيق السلام.
وبحسب البيان، أكد الوفد أن "السلام يصب في مصلحة شعب تركيا وأن الشعب الكردي يريد السلام والحل السلمي".
يشار الى ان وفدا رفيعا من حزب الشعوب الديمقراطي وصل أمس السبت، إلى أربيل، في زيارة رسمية لعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي إقليم كردستان في شمال العراق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني: لن ندخر جهداً بتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملية السلام في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.