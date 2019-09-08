بارزاني: لن ندخر جهداً بتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملية السلام في تركيا

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

قال رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أنه ينبغي عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا، فيما أكد أنه لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لإنجاح العملية.

جاء ذلك، خلال لقاء له بوفد من حزب الشعوب الديمقراطي التركي، برئاسة سزائي تمللي، الرئيس المشترك للحزب، بأربيل اليوم الأحد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن نيجيرفان بارزاني أكد على أن "الأوان أوان السلام وأن المسألة الكردية في تركيا ينبغي حلها بالطرق السلمية، لأن الحرب لا توفر أي حلول، كما يجب عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا".

وشدد بارزاني على أن "جهوده في سبيل إنجاح عملية السلام في تركيا ستستمر، ولن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية".

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من جانبه، عبر وفد حزب الشعوب الديمقراطي عن رجائه له بالنجاح وعن شكره لمساعي نيجيرفان بارزاني السابقة والحالية في سبيل تحقيق السلام.

وبحسب البيان، أكد الوفد أن "السلام يصب في مصلحة شعب تركيا وأن الشعب الكردي يريد السلام والحل السلمي".

يشار الى ان وفدا رفيعا من حزب الشعوب الديمقراطي وصل أمس السبت، إلى أربيل، في زيارة رسمية لعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي إقليم كردستان في شمال العراق.

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