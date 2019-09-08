أمير عسير يوجه باستحداث مركز غسيل كلوي في مستشفى بللحمر

الخليج - حسن القبيسي

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ الشؤون الصحية بعسير باستحداث مركز غسيل كلوي بعدد ٤ أسرة في مستشفى بللحمر العام مع دعم المركز بمختصين وممرضين وذلك خلال مدة اقصاها شهرين .

جاء ذلك إثر مطالبة أهالي بللحمر بوحدة غسيل كلوي بمستشفى بللحمر .

من جهتهم عبر أهالي مركز بللحمر عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولأمير منطقة عسير على ما يقدمه من أعمال جليله.