111 برنامجا تدريبيا لمعلمي عسير

فافي الألمعي

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، 111 برنامجا تدريبيا للفصل الدراسي الأول من العام الجاري ، ضمن خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية .

وجاءت البرامج بمعدل 31 برنامجا في مركز التطوير بأبها ، و33 برنامجا في مركز التطوير بخميس مشيط ، و20 برنامجا في مركز التطوير بأحد رفيدة ، و16 في مركز التطوير بطريب ، و11 برنامجا في مركز التطوير ببللسمر و بللحمر ، فيما طالبت إدارة التدريب الابتعاث قادة المدارس بإبلاغ منسوبيهم بأهمية التسجيل في البرامج وفق الاحتياج التدريبي من خلال بوابة التدريب https://mped.sa أو التواصل مع مراكز التطوير المهني التعليمي في المحافظات والقطاعات .