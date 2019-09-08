111 برنامجا تدريبيا لمعلمي عسير

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فافي الألمعي
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، 111 برنامجا تدريبيا للفصل الدراسي الأول من العام الجاري ، ضمن خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية .
وجاءت البرامج بمعدل 31 برنامجا في مركز التطوير بأبها ، و33 برنامجا في مركز التطوير بخميس مشيط ، و20 برنامجا في مركز التطوير بأحد رفيدة ، و16 في مركز التطوير بطريب ، و11 برنامجا في مركز التطوير ببللسمر و بللحمر ، فيما طالبت إدارة التدريب الابتعاث قادة المدارس بإبلاغ منسوبيهم بأهمية التسجيل في البرامج وفق الاحتياج التدريبي من خلال بوابة التدريب https://mped.sa أو التواصل مع مراكز التطوير المهني التعليمي في المحافظات والقطاعات .
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