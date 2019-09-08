بيان “سعودي – إماراتي” مشترك حول الحوار اليمني بين الحكومة والمجلس الانتقالي

الخليج - واس أصدرت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بيانا مشتركا، رحبا فيه باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للدعوة للحوار. وشدد البيان على أهمية استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

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