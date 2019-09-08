شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "أسامة الزامل" نائب وزير الصناعة السعودى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلد أسامة بن عبدالعزيز الزامل، منصب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، بعد صدور أمر ملكى أمس السبت.

أسامة الزامل، هو رئيس مجموعة الزامل القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية، كما يشغل رئاسة اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

كما يشغل الزامل عضوية مجلس إدارة كل من شركة الزامل ألبا، وشركة "بيشوف وكلاين"، وشركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية.

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وكان الزامل عضوا في مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات، ورئيسا لمجلس إدارة شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية بين عامي 2013 و 2017، وتقلد العديد من المناصب في مجموعة الزامل القابضة، ومنها نائب رئيس بين عامي 2014 و 2018 ، ونائب رئيس تطوير الأعمال بين عامي 2013 و 2017، ومدير عام قسم تطوير الأعمال بين عامي 2004 و 2011، والمدير الإقليمي للشركة بين عامي 2000 و 2003.

وعمل مديرا عاما لشركة "هاي تك" بين عامي 200 و 2003، وباحثا في غدارة السوق ومحللاً للتنمية وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بين عامي 1998 و 2000.

حصل المهندس أسامة الزامل على الماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة الامريكية وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1995