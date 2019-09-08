شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير والمبعوث الأممى لليمن يبحثان مستجدات الساحة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها.

واستعرض الجانبان ـ خلال لقائهما بجدة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، الدعم الذى تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمنى الشقيق.

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