شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يفتتح "ملتقى الصحة العالمى" لتمكين المبتكرين والمخترعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، والذي سيعقد خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 180 شركة طبية.

يتحدث خلال الملتقى عدد من المتخصصين في جملة من الموضوعات التي تهم القطاع الصحي ضمن الورش المصاحبة، ومن أبرزها: التعريف بمؤشرات برنامج أداء الصحة، وآلية شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص، ولقاء رجال الأعمال، فرص مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة، والطريق للإدراج في السوق المالية السعودية، وتمويل رواد أعمال القطاع الصحي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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كما سيتم تخصيص منطقة خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة لتقديم الاستشارات والإجابة على استفسارات رواد الأعمال المستقبليين، وستحتوي على قسم للمنشآت يقدم فيه عدد من الخدمات، أبرزها جناح تسهيل الأعمال، وجناح التمويل واسترداد الرسوم، وجناح الفرص الاستثمارية، وجناح طموح، وجناح الامتياز التجاري.