شكرا لقرائتكم خبر عن "الإطفاء" الكويتية تشهد تجربة حية قبل مشاركة الروبوت الآلى فى بعض الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مدير الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت، الفريق خالد المكراد، تجربة حية على آخر ماتم التوصل إليه في معدات الروبوت الآلي وذلك تمهيدا لادخاله الخدمة للمشاركة في بعض الحوادث النوعية ذات الخطورة العالية لضمان سلامة رجال الإطفاء.

ويعمل الروبوت الآلي عن طريق جهاز تحكم عن بعد من مسافات بعيدة ويحتوي على عدد 4 كاميرات مختلفة منها كاميرا حرارية ، بالإضافة إلى قاذف مياه متحرك يستطيع تحمل ضغط المياه العالي ويحتوي على جهاز كشف الغازات السامة ومصمم بأعلى درجات الحماية الذاتية من جميع الجوانب مع امكانية استخدامه خارجياً أو في داخل المباني.

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يذكر ان الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، تمتلك الروبوت الآلي منذ أكثر من عام وقد تم استخدامه فعليا في أكثر من حادث حقيقي ، وبعد نجاح هذه التجربة تم شراء الأحدث من هذه الأنواع تمهيدا لدخولها في الخدمة.

حضر تجربة الروبوت الالي نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص.