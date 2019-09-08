بخاصية جديدة.. “جوجل” تتيح للمستخدم التحكم فيما يشاهد

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

كشفت شركة خدمات الإنترنت العملاقة “جوجل”، عن إضافة خاصية جديدة إلى محرك البحث “جوجل” ستساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية التي تناسبه بما في ذلك برامج التلفزيون والأفلام، مع تحديد الخدمات التي توفر هذه المواد.

وأشار موقع “تك كرانش”، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية تمثل امتدادا لجهود “جوجل” الحالية لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بشأن برامج التلفزيون والأفلام.

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يذكر أن أي بحث عن عناوين البرامج التلفزيونية أو الأفلام باستخدام محرك البحث “جوجل” سيتضمن مربع نص باسم “لوحة المعرفة” على رأس نتائج البحث حيث يمكن للمستخدم قراءة عرض لهذه البرامج أو الأفلام، ورؤية تقييماته منذ ربيع 2017، مع تحديد الخدمات التي يمكن للمستخدم إيجاد الفيلم أو البرنامج فيها.

في الوقت نفسه، فإن الخاصية الجديدة ستظهر للمستخدمين الذين يقومون بالبحث عن هذا المحتوى بدون تحديد عنوان الفيلم أو البرنامج، ولكنهم يكتبون في خانة البحث “ماذا تشاهد” و”مقترحات جيدة للمشاهدة” على سبيل المثال.

واعتبارا من الآن يمكن للمستخدم النقر على زر “ستارت” في قائمة “أفضل الاختيارات لك” من أجل إبداء رأيه في البرامج التلفزيونية والأفلام التي يشاهدها من أجل مساعدة “جوجل” في معرفة تفضيلات أو ذوق المستخدم.

كما يمكن للمستخدم تحديد خدمات بث الأفلام والبرامج المشترك فيها مثل “نتفليكس” و”هولو” و”هبو جو” و”هبو ناو” و”برايم فيديو” و”شو تايم” و”شوتايم إني تايم” و”سي.بي.إس أول أكسيس” و”ستارز” بالفعل حتى يمكن تقديم نتائج بحث مناسبة له تماما.