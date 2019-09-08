رئيس شركة مايكروسوفت: الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الأمريكية مع هواوي غير عادلة

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال رئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية لبرامج الحواسب، براد سميث، إن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الأمريكية مع عملاق صناعة الاتصالات الصينية هواوي، غير عادلة.



وأشار سميث، وهو أيضاً كبير مسؤولي الشؤون القانونية في مايكروسوفت، في حوار مع مجلة "بلومبرج بيزنس ويك" إلى أنه يجب السماح لشركة هواوي بشراء التكنولوجيا الأمريكية، وبينهها البرامج التي تنتجها مايكروسوفت.

وأضاف سميث أن مثل هذه الإجراءات لا يجب اتخاذها بدون "أساس سليم ومنطقي وفي ضوء حكم القانون" مشيراً إلى أن مايكروسوفت طلبت من الجهات الرقابية توضيح موقفها.

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وأوضح:"في بعض الأحيان، الرد الذي يصلنا هو: لو علمت ما نعلم، لوافقت على إجراءاتنا"، مضيفاً: "وإجابتنا هى: اكشفوا لنا ما تعلمون لكي نقرر بأنفسنا. هذه هى طريقة سير الأمور في هذه الدولة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هواوي تمثل تهديداً على الأمن القومي الأمريكي.

ويرى سميث إن ترامب أكثر دراية بهذه الأمور، مستشهداً بخبرته في مجال صناعة الفنادق، وقال: "أن تقول لشركة تعمل في مجال التكنولوجيا إنها تستطيع بيع منتجاتها، ولا تستطيع شراء نظام تشغيل أو شرائح، مثل أن تقول لفندق إنه يمكنه فتح أبوابه، دون وضع أسرة في الغرف أو طعاماً في المطعم، في الحالتين، أنت تضع مستقبل الشركة على المحك".