الكشف عن هاتف هواوي ميت 30 برو.. تفاصيل

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

موقع 9to5mac التقني يأتي هاتف هواوي ميت 30 برو بـ4 كاميرات في الخلف بتصميم دائري، وفي الجهة الأمامية من الهاتف يوجد كاميرا ثلاثية بداخل إطار، ويحتوي الإطار أيضا على مستشعرات للتعرف على الوجه.



وأشارت التسريبات إلى أن الجهاز لا يحتوي على أزرار للصوت، ومن المتوقع أن يتم التحكم بالصوت عبر نظام الهاتف.

وذكر المصدر أن الهاتف سيأتي بحواف منحنية تماما مثل هاتف P30 Pro، مع عدم وجود مقبس لسماعة الرأس.

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يذكر أن شركة جوجل أكدت أن هواتف هواوي الصينية من سلسلة "ميت 30" لن تتضمن لدى طرحها نظام أندرويد، أو أي من تطبيقاته الأساسية.

وهذا يعني أن مستخدمي الهاتف لن يتمكنوا من التمتع بتطبيقات مثل خرائط جوجل وجي ميل ويوتيوب، وسيتعين عليهم تحميلها من متجر التطبيقات.

وذكرت هواوي أنها ستستمر باستخدام نظام أندرويد إذا سمحت لهم الحكومة الأمريكية٫ وفي حال لم توافق ستقوم بتطوير نظام التشغيل الخاص بها.

سيتم الكشف عن هاتف ميت 30 برو في 19 سبتمبر الجاري، وسيتم تشغيله بواسطة معالج Kirin 990 الخاص بالشركة.