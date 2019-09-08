شركة نوكيا الفنلندية تعيد إطلاق هاتفها الكلاسيكي "نوكيا 2720"

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعادت شركة نوكيا Nokia الفنلندية إطلاق هاتفها الكلاسيكي "نوكيا 2720" في معرض IFA 2019، ببطارية قوية تدوم قرابة 27 يوما وتصميم جديد مقارنة بالنسخة التي أطلقت عام 2009.



ويرى متابعون "أن نوكيا بدأت تعتمد سياسة جديدة في مبيعاتها؛ إذ تقوم بإعادة إحياء هواتف قديمة قوبلت بشعبية لرفع إيراداتها؛ إذ سبق وأعادت إطلاق هاتف نوكيا 3310".

يتميز الهاتف بتصميم حديث وبشاشة حجمها 2.8 إنش و1.3 إنش بدقة 120x160 بيكسل عند إغلاق الهاتف؛ حيث تظهر الرسائل والمكالمات الواردة في الشاشة الخارجية.

Advertisements

والهاتف مزود بكاميرا وحيدة في الخلف دقتها 1.3 ميجابيكسل، ولم يتم تطوير الكاميرا بأي تقنيات حديثة؛ لأن نوكيا حاولت أن تبقي الهاتف كلاسيكيا مع ميزات إضافية.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية سعتها 9 جيجابايت ولا وجود للسعة التخزينية للذاكرة، ولن يحتاج المستخدم إلى ذاكرة كبيرة لعدم وجود متجر للتطبيقات.

وبطارية الهاتف بقوة 860 ميللي أمبير، لكنها تدوم لمدة تقارب 27 يوما، بحسب ما ذكرته نوكيا.

وتم تزويد هاتف 2720 بشبكة الجيل الرابع 4G بدعم برنامج مساعد جوجل الشخصي وتطبيقات "خرائط جوجل" و"فيسبوك" و"واتساب" حتى لا يبدو أن الهاتف للمكالمات والرسائل فقط كالنسخة السابقة.

ويتوافر الهاتف باللونين الأسود والأبيض، كما يتوافر بسعر 98 دولارا ومن المتوقع طرحه الأيام القليلة المقبلة.