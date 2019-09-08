١١ رقما تكشف حالتنا الصحية.. تعرف عليهم

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

هناك ١١ رقما تكشف حالتنا الصحية وتساعدنا متابعتها على التمتع بحياة لفترة أطول وبصحة أفضل"، وفق ما ذكره خبراء في الرعاية الصحية والتغذية لصحيفة "ميرور" البريطانية.



وجاءت الأرقام الـ11 كالتالي:

١- الخمسة الرائعة

يجب أن تساوي الكمية الإجمالية للكوليسترول في دمنا ٥ مليمول/ لتر أو تقل بشكل أكثر تحديدا، يجب أن يكون "إل دي إل" (البروتين الدهني منخفض الكثافة) أقل من ٣ مليمول/ لتر و"إتش دي إل" (البروتين الدهني عالي الكثافة) أكبر من ١ مليمول/ لتر.

وأوضح الخبراء أن "إل دي إل" يحمل الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم ويرسبه على شكل دهون، بينما يعتبر "إتش دي إل"، الذي يعيد الكوليسترول إلى الكبد واقيا منه.

٢- متعة الـ١٥٠

١٥٠ دقيقة، أو ساعتان ونصف الساعة، هو الوقت الذي ينبغي للبالغين قضاءه في التمارين الرياضية المعتدلة مثل ركوب الدراجات، والمشي السريع، كل أسبوع، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون النشاط بمعدل ٣٠ دقيقة على مدار 5 أيام.

3- انتظر لـ٢٠

معدتك تستغرق ٢٠ دقيقة لتخبر عقلك أنها ممتلئة، وهذا هو السبب في أن الأشخاص البطيئين في تناول الطعام يميلون إلى النحافة، لذلك انتظر هذا الوقت قبل التأكد من أنك بحاجة لطعام.

4- يكفي ٦

يجب تناول ٦ جرامات كحد أقصى من الملح يوميا، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على أكثر من 1.5 جرام من الملح لكل ١٠٠ جرام، للحد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

5-احرص على ٢

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حافظ على صحتك بالحرص على تناول الأسماك أو المأكولات البحرية مرتين في الأسبوع، وتأكد من أن يكون إحداها من الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين، لأنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب بسبب أنها غنية بأوميجا ٣.

٦-الشمس لـ١٥

تعرض لأشعة الشمس دائما لكن لمدة ١٥ دقيقة فقط، فهذا هو الوقت الذي نحتاجه لزيادة مستويات فيتامين (د) الفقيرة، ووفقا لخبراء يرتبط نقص هذا الفيتامين بالسرطان والتصلب المتعدد وهشاشة العظام.

٧- مقياس الـ٤٢

اختبارات السكري من النوع ٢ تقيس كمية السكر المرتبطة بخلايا الدم الحمراء، ويقول الخبراء إنه يجب أن يكون لدى الشخص السليم مستويات الجلوكوز في الدم التي تقل عن ٤٢ مليمول، وأن القياس من ٤٢ إلى ٤٨ يمثل الاستعداد لمرض السكري، بينما يشير أعلى من ٤٨ إلى الإصابة بالمرض.

8- موعد الساعة ١٠

وقت النوم المثالي هو ١٠ مساءً، النوم مبكرا قليلا هو أمر جيد لإصلاح وبناء مناعة الجسم.

٩- بين ٧٠ على ١٢٠

قراءة ضغط الدم المثالية هي بين ٦٠ على ٩٠ و٧٠ على 120، ويشير الرقم الأول إلى الضغط الانقباضي (قوة الدم حيث ينبض القلب)، والثاني هو الانبساطي (الضغط بين دقات القلب)، ومن المستحسن إجراء فحوصات منتظمة.

١٠- الرقم السحري هو ٣

تناول أقل جرعة مطلوبة لأقصر فترة ممكنة من المسكنات، إذا كنت لا تزال تشعر بالألم بعد ٣ أيام، فتحدث مع الصيدلي أو الطبيب.

١١- الخصر بين ٣٧ و٣١ ونصف

يبلغ قياس الخصر المثالي للرجال بالبوصة (المقاس حيث يكون زر البطن) ٣٧ والمرأة ٣١ درجة.

ويجب على الرجال الذين يبلغ قياس الخصر لديهم ٤٠ أو أكثر والنساء اللائي يبلغ الخصر لديهن ٣٤ أو أكثر طلب المشورة الطبية.