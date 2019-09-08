السياحة إلى الفضاء تتحول من حلم إلى حقيقة بخطوات متسارعة

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تتحول السياحة إلى الفضاء من حلم إلى حقيقة بخطوات متسارعة، بعد إعلان مؤسسة "جيت واي فاونديشين" مؤخرا عن تصميم أول فندق في الفضاء، يتسع لنحو 400 شخص، مشيرة إلى أنه سيفتتح بحلول عام 2025.
الفندق الفضائي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يحمل اسم "Von Braun "، وسيكون على شكل عجلة قطرها 190 متراً، وسيتم تدوير هذه العجلة بهدف خلق جاذبية صناعية تماثل في قوتها الجاذبية الموجودة على سطح القمر، ما يمكن النزلاء من التجول بشكل طبيعي بالفندق.
وأعلن المصممون أن الفندق سيحتوي على الخدمات والمرافق الموجودة بأفضل الفنادق على الأرض، حيث يحتوي على قاعة سينما وعدد من المطاعم، بالإضافة إلى قاعات للندوات التعليمية.
كما يحتوي الفندق على مفروشات ناعمة بألوان دافئة، الأمر الذي قد يشعر الضيوف بأنهم في منزلهم.
ومن المنتظر وفق الصحيفة البريطانية أن يستوعب الفندق 400 نزيل، يتم نقلهم من الأرض بواسطة مكوك فضاء، وقد قال المصممون إنهم يأملون أن يزور الفندق 100 سائح كل أسبوع.
ومن المتوقع أيضا أن يتم افتتاح هذا الفندق بحلول عام 2025، وبعد ذلك، ستبحث مؤسسة "جيت واي فاونديشين" تصميم فندق فضائي أكبر يتسع لـ1400 شخص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.