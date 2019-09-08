دراسة: مجرد المشي ببطء مرة واحدة يومياً يقلل من خطر الوفاة مبكراً

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

نقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية عن الكلية النرويجية لعلوم الرياضة في أوسلو أن المرء لا يحتاج إلى الذهاب لصالة الألعاب الرياضية مرتين يومياً للحصول على الفوائد الصحية لممارسة الرياضة، وأن أي نشاط بدني قد يحدث فارقاً في متوسط العمر المتوقع.



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وأظهرت الدراسة التي نُشرِت في المجلة البريطانية الطبية أن الجلوس أكثر من 9 ساعات ونصف الساعة يومياً يرتبط بزيادة خطر الموت المبكر.

وتابع الباحثون 36 ألفاً و383 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 40 عاماً وما فوق لمدة 5 إلى 8 سنوات في المتوسط، وجدوا أن أي مستوى من النشاط البدني بغض النظر عن شدته يرتبط بانخفاض كبير في خطر الوفاة.

ويشير الباحثون إلى أن رسالة الصحة العامة في هذه الدراسة قد تكون ببساطة "اجلس أقل وتحرك أكثر وأكثر".