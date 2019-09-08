نتنياهو يحذر من المساس بمواطنيه وجنوده

وأكد نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية الإسرائيلية، ظهر اليوم، الأحد، على أن بلاده تتحرك ضد أي محاولة للاعتداء على المواطنين أو الجنود الإسرائيليين، بدعوى المحافظة على أمن إسرائيل.

وقال نتنياهو:

عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن، حيث التقيت هناك برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وبوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، وبوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:

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وتناولت كل المناقشات التي أجريناها تقريبًا، وفي الدرجة الأولى القضية الإيرانية وأتباع إيران في منطقتنا وخاصةً حزب الله، والخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي اتخذتها إسرائيل بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها.

وأشار نتنياهو إلى أنه من المحتمل زيارته لروسيا أيضًا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس فيلاديمير بوتين، بزعم تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران.

وأوضح نتنياهو أن قطاع غزة ليس استثناءً ضمن هذا النشاط، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات على أهداف في عمق قطاع غزة.