مقتل مسلح من قوات المجلس الانتقالي في أبين جنوبي اليمن

القاهرة–سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة، أطلقوا النار على الجندي في قوات الحزام الأمني الخضر عبدالله الكادح، أمام المستشفى العام في مديرية الوضيع (مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي) شمال شرقي أبين.
وأضاف أن تلك العناصر "استولت على سلاح القتيل".
وكانت عناصر تابعة لـ"القاعدة" فجرت، الأربعاء الماضي، معسكرا لقوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في جبل عكد شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتشن عناصره بين حين وآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع الجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على أوكار التنظيم الإرهابي.
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