شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر مقدسية "إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال".

ومن جانبها، قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية - فى تقريرها الشهرى الصادر اليوم حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى خلال شهر أغسطس الماضى - "إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت المسجد الأقصى المبارك بالقدس أكثر من 22 مرة، ومنعت رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أكثر من 51 مرة خلال الشهر الماضي".. موضحة أن الاحتلال زاد من وتيرة اعتدائه على المسجد الأقصى والقدس وأهلها.

ورصد التقرير تحريضا من نوع آخر، حيث يعتزم وزيران المشاركة فى تكريم الحاخام المتطرف اسحق غنيزبورغ، الذى يبيح قتل غير اليهود، خاصة الفلسطينيين، ويحرّض على مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

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وبين وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب أن مجمل الاعتداءات خلال شهر أغسطس المنصرم بلغت 109 اعتداءات، طالت المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى ومقامات إسلامية، وإبعادات واعتقالات لحراس وسدنة الأقصى، وتحريضات عنصرية، محذرا من مخاطر التصعيد الإسرائيلى ضد القدس والمسجد الأقصى وأهله، مطالبا العالمين العربى والإسلامى بالتعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر المحدقة بالوجود الفلسطينى بالقدس وبالمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.

وفى خطوة تهويدية، نشرت صفحات عبرية لجماعات يهودية متطرفة صورا يظهر فيها الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة المشرفة فى المسجد الأقصى، ورافق الصورة تعليق جاء فيه "هذه هى السنة الأخيرة التى ندخل فيها لـ"جبل الهيكل" بهذه الطريقة"، أى بحراسة الشرطة.

وفى نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المنطقة الشرقية من المدينة، وانتشرت فى محيط (قبر يوسف)، تأمينا لدخول المستوطنين لتأدية طقوسهم التلمودية.. كما شهدت بلدة عورتا اقتحاما آخر لمقامات إسلامية فيها، وتم تأدية طقوس تلمودية.