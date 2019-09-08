الاستخبارات العراقية تفكك أكبر خلية إرهابية مكونة من 75 إرهابيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الاستخبارات العراقية من تفكيك أكبر شبكة إرهابية تضم 75 إرهابيا، كانت تنوى تنفيذ عمليات بمحافظة صلاح الدين. وذكرت قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد، أن خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين فككتا أكبر شبكات الإرهاب فى المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الشبكة كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية داخل صلاح الدين.

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