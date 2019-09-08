شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة اللبنانى يتولى تنظيف غابة من الحشائش لمواجهة الحرائق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل اعلام لبنانية قيام وزير البيئة اللبنانى، فادي جريصاتي بعملية تنظيف احد الاحراج (الغابات) من الحشائش للوقاية من خطر الحرائق وذلك فى مستهل تدشين حملة حماية الاحراج من الحرائق، بحسب اذاعة LBCI اللبنانية.

وقال جريصاتى "العنوان الأساسي اليوم هو أن المعركة تغيّرت، فلم نعد نقاتل في سحمر مع نفس العدو بل بتنا نقاتل اليوم لنحافظ على ما تبقى بأرضنا من بيئة، وبنفس الحماس الذي قاتلنا فيه ضد العدو الذي كان يريد أن يأخذ أرضنا".

وكان أطلق وزير البيئة اللبنانى أوائل سبتمبر الجارى "الحملة الوطنية لحماية الاحراج من الحرائق" فى لبنان، بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان وجمعية الثروة الحرجية والتنمية.

Advertisements