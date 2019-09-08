شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق تدين تسيير دوريات أمريكية تركية مشتركة فى "المنطقة الآمنة" شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سوريا قيام الجانبين الأمريكى والتركى، بتسيير دوريات مشتركة فى منطقة الجزيرة السورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى و"عدوانا موصوفا".

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية فى تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركى بتسيير دوريات مشتركة فى منطقة الجزيرة السورية فى انتهاك سافر للقانون الدولى ولسيادة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية".

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وأكد المصدر على موقف سوريا الرافض لهذا الأمر الذى يمثل عدوانا، ويهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة فى سوريا، بعد الإنجازات الميدانية التى حققها الجيش السورى فى مطاردة المجموعات الإرهابية.

وشدد المصدر على رفض سوريا المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة، وعزمها على إسقاط كافة المشاريع التى تستهدف وحدة وسلامة أراضى الجمهورية السورية.