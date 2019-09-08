شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الموريتانى يصادق على برنامج الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق البرلمان الموريتانى اليوم الأحد، بأغلبية مطلقة على برنامج حكومة رئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا.
وأعلن رئيس البرلمان والشيخ ولد بايه فى ختام الجلسة أن مائة وثمانية وعشرون نائبا برلمانيا صوتوا لصالح البرنامج مقابل تسعة عشر رفضوه.
وأشاد نواب برلمانيون خلال الجلسة بالخطط والبرامج الحكومية المرتقبة وبخاصة فى مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وإرساء دولة القانون..مشيرين إلى أن برنامج الحكومة يشكل مقاربة واقعية لتطوير مختلف القطاعات التى لا تزال تعانى من بعض النواقص والمشاكل رغم ما تحقق فيها من تطورات مهمة.
وأكد رئيس الوزراء الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ سيديا خلال رده على النواب أن الحكومة ملزمة بتطبيق هذا البرنامج الطموح الذى يلبى تطلعات الشعب الموريتانى على أرض الواقع..مؤكدا أنه سيتم وضع ملاحظات النواب فى هذا الخصوص بعين الاعتبار.
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