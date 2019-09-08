"قسد" تسلم قواعدها الأمنية إلى مجلس "تل أبيض" العسكرى شمالى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فى تسليم نقاطها الأمنية فى المناطق المشمولة ضمن الاتفاق بين واشنطن وأنقرة لإنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية إلى قوات مجلس "تل أبيض" العسكرى (المؤسس حديثا).
وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، أن من ضمن الاتفاق الذى تم بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخرا تسليم قوات سوريا الديمقراطية نقاطها الأمنية إلى المجلس العسكرى التابع لمنطقة تل أبيض المكون من أبناء المناطق ذاتها.
ونقلت القناة عن مسئول فى المجلس العسكرى بمنطقة تل أبيض استلام المجلس النقاط الأمنية من قوات سوريا الديمقراطية.
ويأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه الدوريات الأمريكية التركية المشتركة عملها، بحسب الاتفاق بين أنقرة وواشنطن، فى المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالى سوريا.
يذكر أن واشنطن وأنقرة توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالى سوريا، وتم فى هذا الإطار إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالى سوريا.
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