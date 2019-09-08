وفد أمني مصري يصل قطاع غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

وصل إلى قطاع غزة، الأحد، وفد أمني مصري، بغرض عقد مباحثات مع حركة "حماس" حول التهدئة مع إسرائيل والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في تصريح لمراسل الخليج 365، إن "وفدا أمنيا مصريا وصل إلى غزة، عبر معبر بيت حانون (شمال)، استكمالا لزيارة وفد الحركة الأخيرة للقاهرة".

وأضاف القانوع أن "زيارة وفد حماس الأخيرة لمصر تم خلالها نقاش العديد من القضايا والملفات مع المسؤولين المصريين وكانت المباحثات إيجابية".

وأشار إلى أنه من القضايا التي سيناقشها الوفد المصري مع قيادة "حماس"، العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، إضافة لإلزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة المبرمة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ونهاية الشهر الماضي، أجرى وفد من قيادة "حماس" زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة استمرت ثلاثة أيام.

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وقالت "حماس"، في بيان لها آنذاك، إن "الزيارة تهدف لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، إضافة للجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين".

وتأتي هذه الزيارة، بعد سلسلة غارات شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية، السبت، على مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه "أغار على عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في غزة، ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق السبت".

وتوصلت الفصائل الفلسطينية لتفاهمات مع إسرائيل، نهاية العام الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية قرب السياج الحدودي

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