وزير الداخلية التركية: الدوريات المشتركة بدأت بمبادرة أنقرة

اسطنبول/ الخليج 365سليمان صويلو قال في حوار صحفي:

- تركيا تتبنى في مناطق شرق الفرات بسوريا موقف الرادع والمنظّم

- نقاط المرقبة في إدلب وعمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات تؤكد الدور القيادي لتركيا في المنطقة

- قوات الأمن التركي أوقفت خلال 2019، نحو 500 عنصرا من "داعش"

- "داعش" و"ي ب ك" يتلقون أوامرهم من مصدر واحد، ويسعون لزعزعة الاستقرار في تركيا

- نحو 8 آلاف من أتباع "غولن" فروا خلال آخر عامين إلى اليونان

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن الدوريات البرية المشتركة بين القوات التركية والأمريكية في شرق الفرات بسوريا، جاءت بمبادرة من أنقرة.

جاء ذلك في حوار مع صويلو، على إحدى القنوات التركية الخاصة، صباح الأحد.

وقال صويلو إن تركيا تتبنى في مناطق شرق الفرات، موقف الرادع والمنظّم، وتقوم بإشعار العالم بمسؤولياته تجاه المنطقة.

وبيّن أن نقاط المرقبة في منطقة إدلب (شمال غرب سوريا) وعمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، تؤكد الدور القيادي لتركيا في المنطقة.

وأضاف أن تركيا دولة قانون تتسم بالديمقراطية والاستقرار، وتقوم بمسؤولياتها التاريخية تجاه المنطقة.

وتابع صويلو، قائلا: "ما نقوم به ليس سهلا، البقعة الجغرافية التي نقع فيها لها إيجابيات وسلبيات، فتركيا تكافح العديد من التنظيمات الإرهابية، ومن بينها داعش".

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وأشار إلى أن قوات الأمن التركي أوقفت خلال العام الجاري، نحو 500 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال صويلو، إن تنظيمي "داعش" و"ي ب ك" الإرهابيين، يتلقون أوامرهم من مصدر واحد، ويسعون لزعزعة الاستقرار في تركيا.

ولفت إلى وجود بعض الدول الأوروبية التي تتبنى مواقف حازمة تجاه التنظيمات الإرهابية.

وأضاف في هذا الخصوص: "على سبيل المثال بريطانيا تتخذ مواقف حازمة تجاه بي كا كا، وكذلك ألمانيا بدأت تشدد على عناصر التنظيم، لكنها لا تظهر العزم والحزم نفسه تجاه عناصر (منظمة) غولن الإرهابية".

ونوّه صويلو، إلى أن نحو 8 آلاف من أتباع "غولن"، فروا خلال آخر عامين إلى اليونان.

وأشار إلى أن أثينا باتت ملاذا آمنا لعناصر "غولن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.