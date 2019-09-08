استكمال أول دورية برية تركية أمريكية مشتركة شرق الفرات بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

استكمل الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى، شمالي سوريا، في إطار جهود انشاء منطقة آمنة شرق الفرات.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الأحد، إن الدورية التي انطلقت صباح اليوم، جرت مثلما هو مخطط لها.

وقال مراسل الخليج 365، إن قادة الموكبين التركي والأمريكي الذين التقيا على الشريط الحدودي، تباحثوا لفترة خطة تسيير الدورية.

ومن ثم تحركت القافلة العسكرية المشتركة نحو مدينة تل أبيض، على بعد 25 كم غربا من نقطة الالتقاء، حيث أجرت عمليات مراقبة في المنطقة، ثم توجهت إلى الأجزاء الداخلية جنوبا.

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ولفت المراسل إلى أن الدورية التي بدأت قرابة الساعة 10 صباحا (07:00 تغ) استغرقت نحو 3 ساعات.

واستقبلت مروحيات أتاك التركية محلية الصنع، الموكب العسكري التركي لدى اقترابه من حدود تركيا، حيث حلقت في سماء المنطقة.

وبدأ الأحد، تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.



واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة، ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة، بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، ليجتمع بموكب أمريكي.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.