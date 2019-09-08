المغرب: مصرع 6 أشخاص بعد انقلاب حافلة جراء السيول

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم بالمغرب، الأحد بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين، جراء السيول التي شهدها قنطرة واد بإقليم الرشيدية(وسط شرق).

جاء ذلك بحسب بيان للسلطات المحلية لولاية (محافظة) جهة درعة تافيلالت (تقسيم إداري بالمغرب، حيث تتكون البلاد من 12 جهة كل واحدة تضم عدد من الأقاليم والمدن) .

وقال البيان إن "6 أشخاص لقوا مصرعهم فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين الدار البيضاء (شمال) والريصاني (وسط شرق)، انقلبت، صباح الأحد ، بقنطرة "واد دمشان" على مستوى جماعة (بلدية) الخنك (إقليم الرشيدية)، جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".

ولفت البيان إلى أن "كل المصالح المعنية والمختصة انتقلت إلى عين المكان، حيث تم العمل على نقل الأشخاص الناجين والذين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة صوب مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تمت تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية من أجل البحث عن بقية ركاب الحافلة المعتبرين حاليا في عداد المفقودين"، دون الاشارة الى عدد المفقودين.

وأمس السبت، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب (حكومية) أنه "يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبرد، ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى غاية السادسة من نفس اليوم (5 ت.غ.)".

وأضاف المديرية في بيان لها، أن هذه الأمطار ستهم عدد من الأقاليم من بينها الرشيدية.

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